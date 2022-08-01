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Зима буде непростою: в "Укрнерго" назвали три елементи підготовки

Фото: зима в Україні буде непростою для енергосистеми (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Україні для проходження зимового періоду потрібно провести ремонти електростанцій, ремонти електромереж та закупити паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на брифінгу.

За його словами, зима буде "очевидно непростою, але при належній підготовці і фінансуванні ми зможемо пройти її достойно".

"Є три елементи, які вимагають ретельної підготовки і фінансування. Це планові ремонти електростанцій, ремонти електромереж і закупівля необхідних обсягів палива, як вугілля, так і природного газу", - сказав він.

Кудрицький повідомив, "Укренерго" за місяць отримало 700 млн гривень за доступ до експорту електроенергії на рівні 100 мВт. Після збільшення експорту у 2,5 рази з 30 липня компанія зможе заробити ще більше та направити ці кошти на ремонт електростанцій, в тому числі через механізм балансуючого ринку.

"Що стосується електромереж, ми свої магістральні мережі ремонтуємо в плановому режимі. І розраховуємо, що виконаємо всі плани до початку зими", - сказав він.

Що стосується закупівель палива, то тут "Укренерго" виконує дві функції: забезпечує економічно збалансовану роботу ТЕЦ на природному газі.

"І нещодавно уряд прийняв постанову буквально на днях про те, що "Укренерго" фінансуватиме створення стратегічного запасу вугілля на цю зиму", - повідомив Кудрицький, додавши про те, що йдеться про 2,5 млрд гривень і запас вугілля до 1 млн тонн додатково до планових обсягів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звернувся до уряду США про надання Україні "газового ленд-лізу".

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