Зима буде важкою - як заощадити на опаленні? Кому доручити профілактику і регулювання вікон?

Зимові місяці наближаються, і з ними приходить неминуче збільшення витрат на опалення. Холодні вітри та морози змушують нас звертати увагу на стан вікон у наших будинках і квартирах. До того ж, через обстріли енергетичної інфраструктури існує ймовірність відключень електрики, як це відбувалося минулої зими. Правильно підготовлені вікна здатні значно знизити тепловтрати і, як наслідок, зменшити витрати на опалення.

І одне з таких завдань - підготувати до опалювального сезону пластикові вікна. Що для цього потрібно зробити і як зменшити втрати тепла - розкажуть фахівці компанії "Енфілд Віндовс"що надають послуги по ремонту вікон у Києві та інших містах України.

Як вікна допоможуть заощадити?

Металопластикові вікна сконструйовані так, щоб звести до мінімуму втрати теплової енергії приміщенням. Це дає змогу не тільки підвищити комфорт, а й заощадити на опаленні, що вкрай важливо. Однак навіть такі вікна без належного догляду з часом втрачають свої енергозберігаючі властивості - і рівень втрат тепла теж зростатиме. Щоб уникнути цього, слід подбати про підготовку до зими заздалегідь.

Чим допоможе профілактика вікон?

Профілактика пластикових вікон - це перелік робіт, які важливо виконувати раз на рік. Зазвичай профілактикою нехтують, але поточна ситуація явно цьому не сприяє. Тому програма-мінімум включатиме в себе:

Ремонт вікон. Його необхідність очевидна - несправне вікно не буде утримувати тепло всередині. Найнебезпечнішими є тріщини в склопакеті. Тріснутий склопакет слід замінити - причому бажано на енергозберігаючий, з аргоном всередині. Чищення і змащення фурнітури. Видалення пилу і бруду, а також нанесення мастила забезпечать легке відкривання і закривання стулки. Огляд і (за потреби) заміна ущільнювача. Ущільнювач забезпечує герметичність вікна, тому втрата ним еластичності або пошкодження - 100% гарантія зростання втрат тепла. Ремонт неможливий, тому рішення одне - заміна.

Тут, якщо можна, вставте, будь ласка, це відео, тільки не просто посилання - а як у вставку в сторінці з відеоплеєром

Регулювання вікон: як і для чого?

Щільний притиск стулки до рами забезпечується завдяки роботі спеціального механізму - віконної фурнітури. Однак з часом (насамперед під впливом навантаження від самої стулки) налаштування фурнітури збиваються, і ефективність притиску знижується. Щоб відновити щільний притиск, потрібно провести регулювання пластикового вікна:

Регулювання притиску. При цьому за допомогою цапф на стулці вибирається оптимальне зусилля, з яким стулка притискається до рами.

При цьому за допомогою цапф на стулці вибирається оптимальне зусилля, з яким стулка притискається до рами. Регулювання положення стулки. За допомогою гвинтів на петлях коригується положення стулки - так, щоб вона стояла максимально рівно і притиск був рівномірним по всьому периметру.

Скористайтеся інструкцією з регулювання пластикових вікон, це дасть вам змогу позбутися протягів - основних джерел втрат тепла - і забезпечити максимальну герметичність, необхідну для енергозбереження.

Кому доручити профілактику вікон перед зимою - компанія «Енфілд Віндовс»

Самостійно впоратися з усіма сервісними та профілактичними роботами під час підготовки вікон до зими доволі складно - тож власники будинків і квартир звертаються до фахівців.

Якщо ви плануєте профілактику, і хочете звести до мінімуму втрати тепла через пластикові вікна, вам допоможуть майстри Національного сервісу по ремонту вікон в Україні - «Енфілд Віндовс» https://enfield-windows.com/:

Завдяки багаторічному досвіду та високій кваліфікації вони професійно проводять профілактичні, сервісні та ремонтні роботи будь-якої складності.

За необхідності для ремонту застосовуються комплектуючі з власного складу (не потрібно чекати замовлення).

Під час заміни демонтуються не тільки знімні, а й номінально незнімні ущільнювачі.

На всі роботи компанія дає офіційну гарантію (до 1 року).

Ціни на всі послуги «Енфілд Віндовс» з профілактики та регулювання вікон більш ніж доступні - а вкладені кошти гарантовано окупляться цієї зими завдяки теплу і комфорту у ваших будинках!

Тож не варто відкладати дзвінок - не втрачайте можливість створити затишок і тепло у вашому домі, мінімізуючи витрати на опалення в негоду.