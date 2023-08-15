Зима будет тяжелой – как сэкономить на отоплении? Кому поручить профилактику и регулировку окон?

Зимние месяцы приближаются, и с ними приходит неизбежное увеличение расходов на отопление. Холодные ветра и морозы заставляют нас обращать внимание на состояние окон в наших домах и квартирах. К тому же, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры существует вероятность отключений электричества, как это происходило прошлой зимой. Правильно подготовленные окна способны значительно снизить теплопотери и, как следствие, уменьшить расходы на отопление.

Как подготовить к отопительному сезону пластиковые окна. Что для этого нужно сделать и как уменьшить потери тепла – расскажут специалисты компании «Энфилд Виндовс» предоставляющие услуги по ремонту окон в Киеве и других городах Украины.

Как окна помогут сэкономить?

Металлопластиковые окна сконструированы так, чтобы свести к минимуму потери тепловой энергии помещением. Это позволяет не только повысить комфорт, но и сэкономить на отоплении, что крайне важно. Однако даже такие окна без должного ухода со временем теряют свои энергосберегающие свойства — и уровень потерь тепла тоже будет расти. Чтобы избежать этого, следует позаботиться о подготовке к зиме заранее.

Чем поможет профилактика окон?

Профилактика пластиковых окон – это перечень работ, которые важно выполнять раз в год. Обычно профилактикой пренебрегают, но текущая ситуация явно этому не способствует. Поэтому программа-минимум будет включать в себя:

Ремонт окон. Его необходимость очевидна – неисправное окно не будет удерживать тепло внутри. Самыми опасными являются трещины в стеклопакете. Треснувший стеклопакет следует заменить — причем желательно на энергосберегающий, с аргоном внутри. Чистка и смазка фурнитуры. Удаление пыли и грязи, а также нанесение смазки обеспечат легкое открывание и закрывание створки. Осмотр и (при необходимости) замена уплотнителя. Уплотнитель обеспечивает герметичность окна, поэтому потеря им эластичности или повреждения – 100% гарантия роста потерь тепла. Ремонт невозможен, поэтому решение одно – замена.

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Регулировка окон: как и для чего?

Плотный прижим створки к раме обеспечивается за счет работы специального механизма – оконной фурнитуры. Однако со временем (прежде всего под влиянием нагрузки от самой створки) настройки фурнитуры сбиваются, и эффективность прижима снижается. Чтобы восстановить плотный прижим, нужно произвести регулировку пластикового окна:

Регулировка прижима . При этом с помощью цапф на створке выбирается оптимальное усилие, с которым створка прижимается к раме.

. При этом с помощью цапф на створке выбирается оптимальное усилие, с которым створка прижимается к раме. Регулировка положения створки. С помощью винтов на петлях корректируется положение створки – так, чтобы она стояла максимально ровно и прижим был равномерным по всему периметру.

Воспользуйтесь инструкцией по регулировке пластиковых окон, это позволит вам избавиться от сквозняков — основных источников потерь тепла — и обеспечить максимальную герметичность, необходимую для энергосбережения.

Кому поручить профилактику окон перед зимой – компания «Энфилд Виндовс»

Самостоятельно справиться со всеми сервисными и профилактическими работами при подготовке окон к зиме довольно сложно — так что владельцы домов и квартир обращаются к специалистам.

Если вы планируете профилактику, и хотите свести к минимуму потери тепла через пластиковые окна, вам помогут мастера Национального сервиса по ремонту окон в Украине – «Энфилд Виндовс» https://enfield-windows.com/:

Благодаря многолетнему опыту и высокой квалификации они профессионально проводят профилактические, сервисные и ремонтные работы любой сложности.

При необходимости для ремонта применяются комплектующие из собственного склада (не нужно ждать заказа).

Мастера заменят не только съемные, но и впаянные в раму уплотнители (номинально несъемные).

На все работы компания дает официальную гарантию (до 1 года).

Цены на все услуги «Энфилд Виндовс» по профилактике и регулировке окон более чем доступны — а вложенные средства гарантированно окупятся этой зимой за счет тепла и комфорта в ваших домах!

Так что не стоит откладывать звонок – не упустите возможность создать уют и тепло в вашем доме, минимизируя затраты на отопление в непогоду.