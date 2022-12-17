Зима буде дуже динамічним часом в Україні, - Пентагон

США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

За її словами, сьогодні на фронті "цілком інша гра", якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вдерлася до Криму у 2014 році.

"Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як час для відпочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися", – зазначила Купер.

Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона.

Купер також підтвердила, що США відправили Україні компоненти для ЗРК С-300 для підтримки можливостей протиповітряної оборони до того, як було розгорнуто комплекси NASAMS.

"Навесні минулого року ми відправляли українцям запасні частини, щоб підтримувати їх системи С-300 у робочому стані. Однак системи NASAMS справді мають головну здатність, яку українці відразу ж змогли неймовірно ефективно використовувати проти російських ракетних загроз, а також проти російських безпілотних літальних апаратів", - Наголосила Лора Купер.

Тактику російських військ в Україні Купер описала як "м'ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати".

Раніше в Пентагоні заявили, що нова американська програма підготовки ЗСУ не так розширюватиме наявні можливості навчання українських військовослужбовців, скільки вдосконалюватиме навички у тих, хто вже пройшов початкову підготовку. Основний акцент буде робитися на наступальних діях рівня батальйону в загальновійськовому бою, де потрібна взаємодія піхоти, бронетехніки та артилерії.

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