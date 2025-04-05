"Зіграли на 12 балів". Жіноча збірна України перемогла головного суперника та очолила таблицю в Лізі націй

Жіноча Ліга націй-2025. Група В4

Україна – Чехія – 1:0

Гол: Овдійчук, 57

Обидві команди підходили до протистояння після двох перемог у стартових турах, але збірна Чехії випереджали українок завдяки кращій різниці голів.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок пройшов у польському місті Польковиці. За рівної гри підопічні Володимира Пятенка забили вирішальний гол на 57-й хвилині. В стрімкій контратаці відзначилась нападниця турецького "Фомгета" Ольга Овдійчук, яка точним ударом замкнула прострільну передачу вінгера шотландського "Глазго Сіті" Ніколь Козлової.

"Була важка гра, але дівчата молодці, впоралися. Величезний обсяг роботи виконали. Перемоги – це позитив для всієї країни. Команда відпрацювала на 12 балів. Я задоволений всіма дівчатами, їхньою роботою", – оцінив дії українських футболісток наставник команди Володимир Пятенко.

Це була третя поспіль перемога українок у турнірі. Раніше "синьо-жовті" здолали Албанію (2:1) та Хорватію (2:1). Після третього туру українки очолили турнірну таблицю в своїй групі.

Жіноча Ліга націй, група В4

Україна – 9 очок

Чехія – 6

Албанія – 3

Хорватія – 0

Наступний матч жіноча збірна України проведе на виїзді також проти Чехії. Гра відбудеться у вівторок, 8 квітня, о 18:30.

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж фінішувати на другому місці, а потім виграти плей-офф проти третьої команди з дивізіону А.