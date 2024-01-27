Зідан відхилив пропозицію з історичної батьківщини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe .

На 51-річного фахівця з пропозицією вийшла Алжирська федерація футболу. Тамтешня збірна безславно вилетіла з Кубка африканських націй після групового етапу.

Зідан відхилив першу пропозицію обійняти посаду, що стала вакантною після звільнення Джамеля Бельмаді. Алжирські функціонери наразі готують новий запит, намагаючись залучити поважних спонсорів. Певний тиск на тренера чинить і оточення.

Зідан після відставки з "Реала" влітку 2021-го мав кілька пропозицій від збірних. Зокрема, він міг очолити США та Бразилію, але готовий чекати на пропозицію від національної команди Франції. Запасні варіанти для Алжиру – Ерве Ренар, Вахід Халілходжіч, Хорхе Сампаолі та Владімір Петковіч.

Хто такий Зінедін Зідан

Уродженець Марселя, батьки футболіста емігрували з Алжиру. Належить до кабілів – берберського народу з Півночі Африки.

Вихованець "Канна", також захищав кольори "Бордо", туринського "Ювентуса" та "Реала". Двічі став чемпіоном Італії, здобув Суперкубок Італії, два Суперкубка УЄФА, два Інтерконтинентальних кубка, виграв титул Ла Ліги, два Суперкубка Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2001/02. Зі збірною Франції став чемпіоном світу (1998) та Європи (2000).

Завоював "Золотий м'яч-1998". Завершив кар'єру після вилучення у фіналі ЧС-2006 після провокації Марко Матерацці. Став помічником Карло Анчелотті в "Реалі", тренував дубль мадридців, а в 2016-2018 та 2019-2021 рр. працював із першою командою "вершкових". Королівський клуб із ним на чолі виграв 2 титули Ла Ліги, два Суперкубка Іспанії, 3 кубка Ліги чемпіонів, два Суперкубка УЄФА та переміг на двох Клубних чемпіонатах світу.