Зидан может перебраться в "Ювентус" вслед за Роналду

Француз займет должность советника

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус". Об этом утверждает портал Libertad Digital со ссылкой на источник, близкий к семье Аньелли, владеющей туринским клубом.

По информации издания, 46-летний специалист присоединится к итальянской команде в октябре, чтобы помогать спортивному директору Фабио Паратичи.

Также отмечается, что на решение Зидана повлиял переход в "Ювентус" из "Реала" португальского нападающего Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что Зидан выступал за туринский клуб в качестве футболиста. В период с 1996 по 2001 год он дважды стал с "Ювентусом" чемпионом Италии и по одному разу выиграл Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный Кубок и Кубок Интертото.

Напомним, Зидан являлся наставником мадридской команды с 2016 по 2018 год. За это время "Реал" становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов. Он покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию.

Напомним, Гарет Бэйл решил остаться в "Реале" после ухода Роналду и Зидана.