Зідан може перебратися в "Ювентус" слідом за Роналду

Новини Спорт 18.07.2018 - 08:54
Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)
Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

Француз обійме посаду радника

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан обійме посаду радника в італійському футбольному клубі "Ювентус". Про це стверджує портал Libertad Digital з посиланням на джерело, близьке до сім'ї Аньєллі, що володіє туринським клубом.

За інформацією видання, 46-річний фахівець приєднається до італійській команді в жовтні, щоб допомагати спортивному директору Фабіо Паратічі.

Також зазначається, що на рішення Зідана вплинув перехід в "Ювентус" з "Реала" португальського нападаючого Кріштіану Роналду.

Варто відзначити, що Зідан виступав за туринський клуб в якості футболіста. У період з 1996 по 2001 рік він двічі став з "Ювентусом" чемпіоном Італії і по одному разу виграв Суперкубок країни, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний Кубок і Кубок Інтертото.

Нагадаємо, Зідан був наставником мадридської команди з 2016 по 2018 рік. За цей час "Реал" ставав чемпіоном Іспанії і три рази вигравав Лігу чемпіонів. Він покинув пост головного тренера "Реала" 31 травня за власним бажанням.

Нагадаємо, Гарет Бейл вирішив залишитися в "Реалі" після відходу Роналду і Зідана.

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Теги:  Ювентус,  Роналду,  Зинедин Зидан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС