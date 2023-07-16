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Зі звільнених сіл Великоновосілківської громади евакуювали усіх цивільних

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Неділя 16 липня 2023 16:27
Зі звільнених сіл Великоновосілківської громади евакуювали усіх цивільних Фото: зі звільнених сіл Великоновосілківської громади евакуювали усіх цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через складну безпекову ситуацію, усіх цивільних зі звільнених населених пунктів Великоновосілківської громади було евакуйовано.

Про це розповів очільник Великоновосілківської військової адміністрації Сергій Ященко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Суспільному".

Як відзначив Ященко, через складну безпекову ситуацію, провести стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах наразі немає можливості.

"У звільнених селах Благодатному, Нескучному, Сторожевому та Макарівці зараз вкрай важка безпекова ситуація. Щодня відбуваються обстріли. Це не дозволяє проводити стабілізаційні заходи. На сьогодні в цих селах не залишилось жодної людини, всіх евакуювали", - розповів очільник Великоновосілківської військової адміністрації.

Тим часом за словами Ященка, у селі Времівка, яке розташоване між звільненим Нескучним та Великою Новосілкою, поки що залишається 14 людей.

Звільнення поблизу Великої Новосілки

10 червня, пресслужба 7-го батальйону "Арей" Української добровольчої армії 129-ї ОБР Територіальної оборони ЗСУ заявила про звільнення села Нескучне Великоновосілківської селищної громади.

Вже на наступний день, 11 червня, також стало відомо й про деокупацію селища Благодатне у Донецькій області. Того ж дня заступник міністра оборони Ганна Маляр підсумувала роботу наших воїнів та додатково заявила про звільнення населених пунктів:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Сторожеве;
  • Макарівка;

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