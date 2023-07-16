Зі звільнених сіл Великоновосілківської громади евакуювали усіх цивільних
Через складну безпекову ситуацію, усіх цивільних зі звільнених населених пунктів Великоновосілківської громади було евакуйовано.
Про це розповів очільник Великоновосілківської військової адміністрації Сергій Ященко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Суспільному".
Як відзначив Ященко, через складну безпекову ситуацію, провести стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах наразі немає можливості.
"У звільнених селах Благодатному, Нескучному, Сторожевому та Макарівці зараз вкрай важка безпекова ситуація. Щодня відбуваються обстріли. Це не дозволяє проводити стабілізаційні заходи. На сьогодні в цих селах не залишилось жодної людини, всіх евакуювали", - розповів очільник Великоновосілківської військової адміністрації.
Тим часом за словами Ященка, у селі Времівка, яке розташоване між звільненим Нескучним та Великою Новосілкою, поки що залишається 14 людей.
Звільнення поблизу Великої Новосілки
10 червня, пресслужба 7-го батальйону "Арей" Української добровольчої армії 129-ї ОБР Територіальної оборони ЗСУ заявила про звільнення села Нескучне Великоновосілківської селищної громади.
Вже на наступний день, 11 червня, також стало відомо й про деокупацію селища Благодатне у Донецькій області. Того ж дня заступник міністра оборони Ганна Маляр підсумувала роботу наших воїнів та додатково заявила про звільнення населених пунктів:
- Лобкове;
- Левадне;
- Новодарівка;
- Сторожеве;
- Макарівка;
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