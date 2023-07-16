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Из освобожденных сел Великоновоселковской общины эвакуировали всех гражданских

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Воскресенье 16 июля 2023 16:27
Из освобожденных сел Великоновоселковской общины эвакуировали всех гражданских Фото: из освобожденных сел Великоновоселковской общины эвакуировали всех гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за сложной ситуации с безопасностью, все гражданские из освобожденных населенных пунктов Великоновоселковской громады были эвакуированы.

Об этом рассказал глава Великоновоселковской военной администрации Сергей Ященко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Суспільному".

Как отметил Ященко, из-за сложной ситуации с безопасностью, провести стабилизационные мероприятия в освобожденных населенных пунктах пока нет возможности.

"В освобожденных селах Благодатном, Нескучном, Сторожевом и Макаровке сейчас крайне тяжелая ситуация с безопасностью. Ежедневно происходят обстрелы. Это не позволяет проводить стабилизационные мероприятия. На сегодня в этих селах не осталось ни одного человека, всех эвакуировали", - рассказал глава Великоновоселковской военной администрации.

Между тем по словам Ященко, в селе Времовка, которое расположено между освобожденным Нескучным и Великой Новоселкой, пока остается 14 человек.

Освобождение вблизи Великой Новоселки

10 июня, пресс-служба 7-го батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й ОБР Территориальной обороны ВСУ заявила об освобождении села Нескучное Великоновоселковской поселковой громады.

Уже на следующий день, 11 июня, также стало известно и о деоккупации поселка Благодатное в Донецкой области. В тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр подытожила работу наших воинов и дополнительно заявила об освобождении населенных пунктов:

  • Лобково;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;

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