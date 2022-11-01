Зі звільнених сіл Херсонської області до Кривого Рогу курсуватиме безкоштовний автобус

"З 1 листопада починає курсувати маршрут сполученням Кривий Ріг - Орлове та у зворотному напрямку. Автобус їздитиме двічі на тиждень - у вівторок та четвер", - розповів він.

За даними очільника Херсонської ОВА, відправлення з Кривого Рогу буде відбуватись о 7.00 з Центрального автовокзалу. У зворотному напрямку - з с. Орлове о 15:00.

Також курсуватиме маршрут сполученням:

Кривий Ріг - Новопетрівка, двічі на тиждень - у вівторок та п'ятницю.

Відправлення - з криворізького автовокзалу о 06:30. У зворотному напрямку - з Новопетрівки о 09:40.

"Проїзд - безкоштовний. Також за потреби можливе внесення змін до графіка руху", - додав Янушевич.