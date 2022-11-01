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Зі звільнених сіл Херсонської області до Кривого Рогу курсуватиме безкоштовний автобус

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Херсон, Вівторок 01 листопада 2022 15:13
Зі звільнених сіл Херсонської області до Кривого Рогу курсуватиме безкоштовний автобус Фото: безкоштовний автобус ходитиме до Кривого Рогу з сіл під Херсоном (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З деокупованих населених пунктів Бериславського району Херсонської області до Кривого Рогу Дніпропетровської області їздитиме безкоштовний автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"З 1 листопада починає курсувати маршрут сполученням Кривий Ріг - Орлове та у зворотному напрямку. Автобус їздитиме двічі на тиждень - у вівторок та четвер", - розповів він.

За даними очільника Херсонської ОВА, відправлення з Кривого Рогу буде відбуватись о 7.00 з Центрального автовокзалу. У зворотному напрямку - з с. Орлове о 15:00.

Також курсуватиме маршрут сполученням:

  • Кривий Ріг - Новопетрівка, двічі на тиждень - у вівторок та п'ятницю.
  • Відправлення - з криворізького автовокзалу о 06:30. У зворотному напрямку - з Новопетрівки о 09:40.

"Проїзд - безкоштовний. Також за потреби можливе внесення змін до графіка руху", - додав Янушевич.

Як повідомлялося, українські військові деокупували понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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Кривий Ріг Херсон Херсонська область
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