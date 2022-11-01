Зі звільнених сіл Херсонської області до Кривого Рогу курсуватиме безкоштовний автобус
З деокупованих населених пунктів Бериславського району Херсонської області до Кривого Рогу Дніпропетровської області їздитиме безкоштовний автобус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"З 1 листопада починає курсувати маршрут сполученням Кривий Ріг - Орлове та у зворотному напрямку. Автобус їздитиме двічі на тиждень - у вівторок та четвер", - розповів він.
За даними очільника Херсонської ОВА, відправлення з Кривого Рогу буде відбуватись о 7.00 з Центрального автовокзалу. У зворотному напрямку - з с. Орлове о 15:00.
Також курсуватиме маршрут сполученням:
- Кривий Ріг - Новопетрівка, двічі на тиждень - у вівторок та п'ятницю.
- Відправлення - з криворізького автовокзалу о 06:30. У зворотному напрямку - з Новопетрівки о 09:40.
"Проїзд - безкоштовний. Також за потреби можливе внесення змін до графіка руху", - додав Янушевич.
Як повідомлялося, українські військові деокупували понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.