Из освобожденных сел Херсонской области в Кривой Рог будет курсировать бесплатный автобус

С деоккупированных населенных пунктов Бериславского района Херсонской области в Кривой Рог Днепропетровской области будет ездить бесплатный автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"С 1 ноября начинает курсировать маршрут сообщением Кривой Рог - Орловое и в обратном направлении. Автобус будет ездить дважды в неделю - во вторник и четверг", - рассказал он.

По данным главы Херсонской ОВО, отправление из Кривого Рога будет происходить в 7.00 с Центрального автовокзала. В обратном направлении – из с. Орловое в 15:00.

Также будет курсировать маршрут сообщением:

Кривой Рог - Новопетровка, дважды в неделю - во вторник и пятницу.

Отправление - с криворожского автовокзала в 06:30. В обратном направлении - из Новопетровки в 09:40.

"Проезд - бесплатный. Также при необходимости возможно внесение изменений в график движения", - добавил Янушевич.