Со слезами на глазах. Легендарный Надаль окончательно завершил карьеру

Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне. Он провел в мужском туре более 20-ти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на личный X спортсмена .

38-летний пиренеец навсегда зачехлил ракетку. Он больше не вернется на корт в официальных соревнованиях.

"Я здесь, чтобы оповестить вас, что покидаю профессиональный теннис. Реальность такова, что это были тяжелые несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удалось играть без ограничений. Это решение, конечно, тяжелое, оно назревало у меня долгое время", – признался Надаль.

Последним турниром в карьере звезды станет финал Кубка Дэвиса. Там испанец в составе национальной команды будет пытаться в пятый раз завоевать трофей. Соревнования состоятся 19-24 ноября в испанской Малаге.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, на взрослом уровне дебютировал в 2001 году. За карьеру завоевал 92 титула, стал признанным мастером грунтовых турниров и сформировал вместе со швейцарцем Федерером и сербом Джоковичем "большую тройку".

Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam. Любимым мэйджором испанца был "Ролан Гаррос", где он триумфовал рекордные 14 раз. На Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал золотую медаль в одиночном разряде, а на Олимпийских играх 2016 года – в парном. За годы в теннисе заработал почти 135 млн долларов призовых.

Вне корта интересуется футболом и гольфом, болельщик мадридского "Реала". Мемуары "Рафа – моя история" опубликовал в 2011 году. Всю карьеру использовал экипировку от Nike и запомнился выступлениями в майках вместо традиционных футболок.