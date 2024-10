Со слезами на глазах. Легендарный Надаль окончательно завершил карьеру

38-летний пиренеец навсегда зачехлил ракетку. Он больше не вернется на корт в официальных соревнованиях.

"Я здесь, чтобы оповестить вас, что покидаю профессиональный теннис. Реальность такова, что это были тяжелые несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удалось играть без ограничений. Это решение, конечно, тяжелое, оно назревало у меня долгое время", – признался Надаль.

Последним турниром в карьере звезды станет финал Кубка Дэвиса. Там испанец в составе национальной команды будет пытаться в пятый раз завоевать трофей. Соревнования состоятся 19-24 ноября в испанской Малаге.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi