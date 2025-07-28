Зі схронів фронту на чорний ринок: СБУ затримала 15 ділків за торгівлю зброєю

За результатами комплексних спецзаходів затримано 15 осіб, причетних до організації незаконного ринку озброєння.

Затримання відбулися у Києві, на півдні та заході України. У фігурантів вилучено значні арсенали: російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова та близько 9 кг вибухівки.

У Києві викрили трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з фронтових районів і зберігали його в квартирах та гаражному боксі для подальшого продажу.

У Чернівцях затримали трьох членів злочинного угруповання, які намагалися збагатитися торгівлею протитанковим гранатометом та тротиловими шашками.

Фото: СБУ затримала 15 ділків за нелегальний продаж трофейної зброї (t.me/SBUkr)

На Херсонщині викрили раніше судимого жителя Бериславського району, що організував схрон зі зброєю у підвалі власного будинку.

На Прикарпатті - затримано групу з Коломийського та Косівського районів, які шукали покупців на десятки осколкових гранат.

У Чернігові правоохоронці викрили п’ятьох ділків, зокрема 38-річного рецидивіста, який перебував під арештом, але через спільників продовжував нелегальну торгівлю зброєю, вивезеною з районів бойових дій.

Що загрожує

Усім затриманим оголошено підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю. Зловмисникам загрожує до 7 років ув’язнення.

Операції проводилися за процесуального керівництва окружних прокуратур Києва, Берислава, Коломиї та Косова.