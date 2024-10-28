Зі шпиталю на фронт. Стабілізаційні пункти посилять фаховими медиками, - Генштаб

Медичні пункти, розташовані в зонах бойових дій, будуть посилені відповідним кваліфікованим персоналом. Це дозволить військовим медикам оперативніше надавати допомогу пораненим, що, своєю чергою, підвищує шанси на їх порятунок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, до стабілізаційних пунктів у бойових бригадах залучатимуть лікарів із медичних підрозділів Збройних Сил України, що відповідає запиту командирів підрозділів.
Повідомляється, що рішення було ухвалене через інтенсивність бойових дій та зростаючу потребу в медичних працівниках, які мають професійний досвід і кваліфікацію.
Також у Генштабі наголосили на тому, що військових медиків не планують переводити на інші посади - вони продовжуватимуть виконувати свої безпосередні обов’язки, надаючи професійну допомогу військовослужбовцям.
"Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", - заявили у Генштабі.
Там додали, що бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя українських військових.
За даними Генштабу, станом на зараз, російські загарбники активні на п'яти ділянках фронту.
Також відомо, що за минулу добу відбулося понад 140 боїв.
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