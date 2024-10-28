Зі шпиталю на фронт. Стабілізаційні пункти посилять фаховими медиками, - Генштаб

Таким чином, до стабілізаційних пунктів у бойових бригадах залучатимуть лікарів із медичних підрозділів Збройних Сил України, що відповідає запиту командирів підрозділів.

Повідомляється, що рішення було ухвалене через інтенсивність бойових дій та зростаючу потребу в медичних працівниках, які мають професійний досвід і кваліфікацію.

Також у Генштабі наголосили на тому, що військових медиків не планують переводити на інші посади - вони продовжуватимуть виконувати свої безпосередні обов’язки, надаючи професійну допомогу військовослужбовцям.

"Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", - заявили у Генштабі.

Там додали, що бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя українських військових.