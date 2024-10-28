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Из госпиталя на фронт. Стабилизационные пункты усилят военными медиками, - Генштаб

Фото: военный медик (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Медицинские пункты, расположенные в зонах боевых действий, будут ужесточены соответствующим квалифицированным персоналом. Это позволит военным медикам оперативнее оказывать помощь раненым, что в свою очередь повышает шансы на их спасение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Таким образом, к стабилизационным пунктам в боевых бригадах будут привлекаться врачи из медицинских подразделений Вооруженных Сил Украины, что отвечает запросу командиров подразделений.

Сообщается, что решение было принято из-за интенсивности боевых действий и растущей потребности в медицинских работниках, имеющих профессиональный опыт и квалификацию.

Также в Генштабе отметили, что военных медиков не планируют переводить на другие должности - они будут продолжать выполнять свои непосредственные обязанности, оказывая профессиональную помощь военнослужащим.

"Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Врача нельзя выучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах", - заявили в Генштабе.

Там добавили, что боевые бригады и дальше будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

По данным Генштаба, по состоянию на данный момент, российские захватчики активны на пяти участках фронта.

Также известно, что за минувшие сутки произошло более 140 боев.

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Вооруженные силы УкраиныМедицинская помощь