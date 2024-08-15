Зі Сходу на Захід. Українець заінтригував підготовкою на базі команди НБА

26-річний українець перебрався в Орегон на фоні невизначеного кар'єрного майбутнього. Він відіграв за "Нью-Йорк Нікс" у Літній лізі НБА, та в ростер команди не потрапив.

Для вихованця черкаського баскетболу Скапінцева прийдешній сезон буде третім за океаном. Попередні дві кампанії він провів у Джі-Лізі, де захищав кольори "Вестчестера" – фарм-клубу "Нікс". Під кінець 2023-го "Нью-Йорк" екстрено перевів центрового до першої команди на фоні епідемії травм.

Скапінцев встиг зіграти по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся в дочірню команду. Влітку цьогоріч непогано проявив себе в Літній лізі НБА. Середні цифри українця в турнірі – 13 очок, 7 підбирань, 1.4 підбирань за орієнтовно 17 хвилин у грі.

Фото: Скрішот зі сторіз Дмитра Скапінцева (instagram.com/d.skapintsev)

Що відомо про "Портленд"

Заснований у 1970 році клуб, домашні поєдинки проводить на арені "Мода Центр" (19393 місць).

Чемпіон НБА-1977. Тричі тріумфував у Західній конференції асоціації (1977, 1990, 1992) та ще 6 разів перемагав у дивізіоні. У різний час кольори "Трейл Блейзерс" захищали члени Залу слави баскетболу (Ленні Вілкенс, Білл Волтон, Клайд Дрекслер, Дражен Петровіч, Арвідас Сабоніс і Скотті Піппен).

За всю історію вивели з обігу номери 1, 13, 14, 15, 20, 22, 30, 32, 36, 45, 77. Останній – на честь культового тренера Джека Ремзі, який працював із командою у 1976-1986 рр.