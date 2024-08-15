UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зі Сходу на Захід. Українець заінтригував підготовкою на базі команди НБА

Фото: Дмитро Скапінцев, можливо, працевлаштується в НБА (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев продовжив підготовку до нового сезону в спортивному залі клубу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації "Портленд Трейл Блейзерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

26-річний українець перебрався в Орегон на фоні невизначеного кар'єрного майбутнього. Він відіграв за "Нью-Йорк Нікс" у Літній лізі НБА, та в ростер команди не потрапив.

Для вихованця черкаського баскетболу Скапінцева прийдешній сезон буде третім за океаном. Попередні дві кампанії він провів у Джі-Лізі, де захищав кольори "Вестчестера" – фарм-клубу "Нікс". Під кінець 2023-го "Нью-Йорк" екстрено перевів центрового до першої команди на фоні епідемії травм.

Скапінцев встиг зіграти по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся в дочірню команду. Влітку цьогоріч непогано проявив себе в Літній лізі НБА. Середні цифри українця в турнірі – 13 очок, 7 підбирань, 1.4 підбирань за орієнтовно 17 хвилин у грі.

 

 

Фото: Скрішот зі сторіз Дмитра Скапінцева (instagram.com/d.skapintsev)

 

Що відомо про "Портленд"

Заснований у 1970 році клуб, домашні поєдинки проводить на арені "Мода Центр" (19393 місць).

Чемпіон НБА-1977. Тричі тріумфував у Західній конференції асоціації (1977, 1990, 1992) та ще 6 разів перемагав у дивізіоні. У різний час кольори "Трейл Блейзерс" захищали члени Залу слави баскетболу (Ленні Вілкенс, Білл Волтон, Клайд Дрекслер, Дражен Петровіч, Арвідас Сабоніс і Скотті Піппен).

За всю історію вивели з обігу номери 1, 13, 14, 15, 20, 22, 30, 32, 36, 45, 77. Останній – на честь культового тренера Джека Ремзі, який працював із командою у 1976-1986 рр.

До слова, українець Михайлюк підписав контракт із "Ютою" на Заході НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол