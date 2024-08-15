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С Востока на Запад. Украинец заинтриговал подготовкой на базе команды НБА

Фото: Дмитрий Скапинцев, возможно, трудоустроится в НБА (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев продолжил подготовку к новому сезону в спортивном зале клуба Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

26-летний украинец перебрался в Орегон на фоне неопределенного карьерного будущего. Он отыграл за "Нью-Йорк Никс" в Летней лиге НБА, но в ростер команды не попал.

Для воспитанника черкасского баскетбола Скапинцева грядущий сезон будет третьим за океаном. Предыдущие две кампании он провел в Джи-Лиге, где защищал цвета "Уэстчестера" – фарм-клуба "Никс". В конце 2023-го "Нью-Йорк" экстренно перевел центрового в первую команду на фоне эпидемии травм.

Скапинцев успел сыграть по минуте против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в дочернюю команду. Летом этого года неплохо проявил себя в Летней лиге НБА. Средние цифры украинца в турнире – 13 очков, 7 подборов, 1.4 подбора за ориентировочно 17 минут в игре.

 

 

Фото: Скришот со сториз Дмитрия Скапинцева (instagram.com/d.skapintsev)

 

Что известно о "Портленде"

Основанный в 1970 году клуб, домашние поединки проводит на арене "Мода-Центр" (19393 мест).

Чемпион НБА-1977. Трижды триумфовал в Западной конференции ассоциации (1977, 1990, 1992) и еще 6 раз побеждал в дивизионе. В разное время цвета "Трэйл Блэйзерс" защищали члены Зала славы баскетбола (Ленни Уилкенс, Билл Уолтон, Клайд Дрекслер, Дражен Петрович, Арвидас Сабонис и Скотти Пиппен).

За всю историю вывели из обращения номера 1, 13, 14, 15, 20, 22, 30, 32, 36, 45, 77. Последний – в честь культового тренера Джека Рэмзи, работавшего с командой в 1976-1986 гг.

К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Ютой" на Западе НБА.

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