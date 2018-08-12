Журналисты считают, что в деле Гандзюк арестовали не того человека

Журналисты провели собственное расследование в отношении задержанного в покушении на общественную активистку Екатерину Гандзюк

Задержанный местной полицией Николай Новиков "с большой вероятностью" не совершал нападение на общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Об этом в своем блоге сообщает журналист журнала «Тиждень» Денис Казанский.

Алиби задержанного смогли установить киевские журналисты Денис Казанский и Марьяна Пьецух, которые ездили в Херсонскую область для проведения собственного расследования. Им удалось найти людей, которые подтверждают, что в момент покушения на общественную деятельницу Екатерину Гандзюк, арестованый Новиков находился за полтора часа езды до места происшествия.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что полиция действительно арестовала левого человека", - написал журналист Денис Казанский в своем блоге.

Казанский пишет, что задержанный находился на отдыхе на море с 27 июля 2018 года по 1 августа 2018 и не был в Херсоне, поэтому и не мог участвовать в нападении на Гандзюк.

Показания Новикова подтверждает его сестра, однако ее показания судом не учтены, потому что она является родственницей и заинтересованным лицом. Также полицией были проигнорированы показания семейной пары из Львова, которые вместе отдыхали с задержанным.

"По какой причине это произошло – не ясно. Но все выглядит так, будто полиция заинтересована в том, чтобы повесить преступление именно на Новикова”, – пишет в блоге Казанский.

Показания были подтверждены и знакомыми сестры, которые также отдыхали в палаточном городке рядом с морем в селе Приморское.

"От Херсона до Приморского – около 90 километров. Дорога там не очень хорошая, мы проехали ее на машине за полтора часа. На автобусе ехать еще дольше. Теоретически Новиков мог ездить в Херсон и участвовать в покушении, а затем вернуться обратно. Но у него на это ушло бы как минимум часа четыре. А по словам свидетелей, 31 июля он никуда не отлучался”, – говорится в блоге журналиста.

Напомним, Луценко рассказал о заказчиках покушения на Гандзюк. Сообщается, что целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны.