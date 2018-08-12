Журналісти ввжають, що у справі Гандзюк поліція Херсону арештувала не ту людину

Журналісти провели власне розслідування щодо затриманого у замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк

Затриманий місцевою поліцією Микола Новиков "з великою ймовірністю" не скоював напад на громадську діячку Катерину Гандзюк. Про це у своєму блозі повідомляє журналіст журналу Тиждень Денис Казанський.

Алібі затриманого змогли встановити київські журналісти Денис Казанський й Мар'яна П'єцух, які їздили до Херсонської області для проведення власного розслідування. Їм вдалось знайти людей, які підтверджують, що в момент замаху на громадську діячку Катерину Гандзюк, заарештований Новиков знаходився за півтори години їзди до місця події.

"З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що поліція дійсно заарештувала ліву людину", - написав журналіст Денис Казанський у своєму блозі.

Казанський пише, що затриманий знаходився на відпочинку на морі з 27 липня 2018 по 1 серпня 2018 і не був у Херсоні, тому і не міг брати участь в нападі на Гандзюк.

Покази Новикова підтверджує його сестра, однак її свідчення судом не враховані, бо вона є родичкою й зацікавленою особою. Також поліцією були проігноровані свідчення сімейної пари зі Львова, які разом відпочивали із затриманим.

"З якої причини це сталося – не ясно. Але все виглядає так, ніби поліція зацікавлена ​​в тому, щоб повісити злочин саме на Новикова”, – пише у блозі Казанський.

Свідчення були підтвердженні й знайомим сестри, які також відпочивали у наметовому містечку поряд з морем у селі Приморське.

"Від Херсона до Приморського – близько 90 кілометрів. Дорога там не дуже добра, ми проїхали її на машині за півтори години. На автобусі їхати ще довше. Теоретично Новиков міг їздити в Херсон і брати участь у замаху, а потім повернутися назад. Але в нього на це пішло б як мінімум години чотири. А за словами свідків, 31 липня він нікуди не відлучався”, – йдеться у блозі журналіста.

Нагадаємо, Луценко розповів про замовників замаху на Гандзюк. Повідомляється, що метою нападу була дестабілізація суспільно-політичної обстановки на півдні країни.