Журналисты разоблачили организаторов митинга у здания налоговой в Киеве

Фото: митинг под зданием ГНС (ukranews.com)

Участники митинга не смогли ответить рядом с каким зданием проводится митинг

Участники митинга рядом со зданием Государственной налоговой службы Украины в центре Киева не смогли ответить на вопросы о целях "протеста", а также о смысле лозунгов, написанных на плакатах, которые держали в руках, и речевок, которые скандировали. Об этом сообщают "Украинские новости", публикуя соответствующее видео.

В частности, на вопрос о том, рядом с каким зданием проводится митинг, представитель небольшой группы собравшихся ответил: "чего не знаю, того не знаю".

По информации издания, организаторами протеста может являться бывший министр доходов и сборов Александр Клименко и Юрий Атаманюк, первый заместитель главы налоговой милиции Украины времен Виктора Януковича.

"Мы выступаем за то, чтобы эти реформы наконец прекратить. И на самом деле вернуть Атаманюка и Клименко, потому что эти люди уже проверены временем. У них доллар тогда по 8 (долларов) был, а не то что сейчас бардак, и за наш счет… Хочется изменений опять в ту сторону, которая была", - высказала мнение одна из активисток.

Как писало РБК-Украина, среди митингующих в Новых Санжарах Полтавской области оказался гражданин, осужденный за дезертирство.