Журналісти викрили організаторів мітингу біля будівлі податкової в Києві

Фото: мітинг під будівлею ДПС (ukranews.com)

Учасники мітингу не змогли відповісти поруч з яким будівлею проводиться мітинг

Учасники мітингу поруч з будівлею Державної податкової служби України в центрі Києва не змогли відповісти на питання про цілі "протесту", а також про сенс гасел, написаних на плакатах, які тримали в руках, і промов, які скандували. Про це повідомляють "Українські новини", публікуючи відповідну відео.

Зокрема, на питання про те, поруч з якою будівлею проводиться мітинг, представник невеликої групи присутніх відповів: "чого не знаю, того не знаю".

За інформацією видання, організаторами протесту може бути колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко та Юрій Атаманюк, перший заступник голови податкової міліції України часів Віктора Януковича.

"Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка і Клименко, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 (доларів) був, а не то що зараз бардак, і нашим коштом... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була", - висловила думку одна з активісток.

Як писало РБК-Україна, серед мітингувальників в Нових Санжарах Полтавської області виявився громадянин, засуджений за дезертирство.