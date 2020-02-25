ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Журналісти викрили організаторів мітингу біля будівлі податкової в Києві

Новини » Політика     25.02.2020 - 19:33
Журналісти викрили організаторів мітингу біля будівлі податкової в Києві
Фото: мітинг під будівлею ДПС (ukranews.com)

Учасники мітингу не змогли відповісти поруч з яким будівлею проводиться мітинг

Учасники мітингу поруч з будівлею Державної податкової служби України в центрі Києва не змогли відповісти на питання про цілі "протесту", а також про сенс гасел, написаних на плакатах, які тримали в руках, і промов, які скандували. Про це повідомляють "Українські новини", публікуючи відповідну відео.

Зокрема, на питання про те, поруч з якою будівлею проводиться мітинг, представник невеликої групи присутніх відповів: "чого не знаю, того не знаю".

За інформацією видання, організаторами протесту може бути колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко та Юрій Атаманюк, перший заступник голови податкової міліції України часів Віктора Януковича.

"Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка і Клименко, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 (доларів) був, а не то що зараз бардак, і нашим коштом... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була", - висловила думку одна з активісток.

Як писало РБК-Україна, серед мітингувальників в Нових Санжарах Полтавської області виявився громадянин, засуджений за дезертирство.

Аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ Верланов: Ми очистимо ряди служби від тих, хто розглядає свою посаду як місце для хабарів
Новини України Сергій ВерлановДПСМітинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся