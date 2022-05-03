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Журналисты, работавшие в Мариуполе, получили международную премию "За свободу слова"

Фото авторства Евгения Малолетки (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Премию DW "За свободу слова" получили фотожурналист Евгений Малолетка и видеожурналист Мстислав Чернов. Они освещали события в окруженном войсками РФ Мариуполе. Они снимали начало войны и последствия интенсивных обстрелов и сражений в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Премией "За свободу слова" оба репортера отмечены за освещение событий войны в Украине, которую Россия развязала 24 февраля 2022 года. Начало полномасштабной войны представители масс-медиа встретили в Мариуполе и продемонстрировали миру, как живет украинский город в осаде войск РФ. Многие кадры, которые запечатлели корреспонденты в Мариуполе, уже стали классическими.

Чернов и Малолетка приехали в город 24 февраля – в день, когда началось российское вторжение в Украину. Они снимали разрушения, вызванные обстрелами города, работу врачей в местных госпиталях, многочисленные жертвы гражданского населения. Журналистам удалось покинуть Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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