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Журналисты проанализировали итоги работы Данилюка на посту министра

НовостиПолитика    05.06.2018 - 11:42
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

СМИ рассказали о позитивных и негативных изменениях в результате деятельности Данилюка

За два года работы Александра Данилюка на посту министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, баланс реально проведенных реформ и допущенных ошибок оказался не в пользу главы Минфина. Об этом говорится в материале журналистов сайта 112.ua.

К позитивным изменениям, достижение которых можно поставить в заслугу министру финансов, авторы относят незавершенный пока переход на трехлетнее бюджетное планирование, а также соблюдение дедлайнов по внесению государственного бюджета. В прошлом году главная смета страны была принята 7 декабря, но сопровождала прохождение документа в парламенте команда Минфина, а не первое лицо ведомства, так как Александр Данилюк в этот период был в отпуске, пишет СМИ.

Говоря об ошибках, авторы в первую очередь называют Данилюка ответственным за дестабилизацию работу государственной фискальной службы, от полноценной деятельности которой в свою очередь зависит 90% поступлений в госбюджет.

"Все в стране понимают последствия, если развалится ГФС - организация, которая руководствуется Минфином и обеспечивает 90% поступлений в бюджет. Руководитель разрушает эту систему", - цитировали СМИ председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину.

Сотрудничество с профильным парламентским комитетом и парламентом в целом также называют одним из провалов Данилюка на посту министра. В результате, подготовленная Минфином система блокировки рискованных накладных была отменена ВРУ, отклонен законопроект о среднесрочном бюджетном планировании и затягивается принятие закона о Службе финрасследований.

Среди прочих результатов работы нынешнего министра финансов - угроза сотрудничеству с международными донорами, пишет автор. Также не пошло на пользу имиджу Украины письмо послам G7, которое разослал Данилюк и которое содержало критику проводимого правительством курса.

Отмечается, что за период его каденции дефицит платежного баланса увеличивается, а выполнение госбюджета далеко от планового.

"Никто не возлагает единоличную ответственность на Минфин за всю экономику, однако невыполнение самим же ведомством заложенных показателей говорит, как минимум, о некорректном восприятии реальности", - говорится в статье.

Напомним, ранее Данилюк заявил о том, что в настоящее время происходит подготовка основания для того, чтобы Верховная рада проголосовала за снятие его с должности министра финансов Украины. Как сообщалось в материале РБК-Украина, уже на этой неделе парламент может рассмотреть представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка.

 

Данилюка пригласят на ближайшее заседание фракции БПП Гройсман решает оставлять ли Данилюка в правительстве, - министр
Теги публикации: Александр Данилюк, Министерство финансов Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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