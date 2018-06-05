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Журналісти проаналізували підсумки роботи Данилюка на посаді міністра

НовиниПолітика    05.06.2018 - 11:42
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

ЗМІ розповіли про позитивні та негативні зміни в результаті діяльності Данилюка

За два роки роботи Олександра Данилюка на посаді міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана, баланс реально проведених реформ і допущених помилок виявився не на користь глави Мінфіну. Про це йдеться у матеріалі журналістів сайту 112.ua.

До позитивних змін, досягнення яких можна поставити в заслугу міністру фінансів, автори відносять незавершений поки перехід на трирічне бюджетне планування, а також дотримання дедлайнів по внесенню державного бюджету. У минулому році головний кошторис країни був прийнятий 7 грудня, але супроводжувала проходження документа в парламенті команда Мінфіну, а не перша особа відомства, так як Олександр Данилюк в цей період був у відпустці, пише ЗМІ.

Говорячи про помилки, автори в першу чергу називають Данилюка відповідальним за дестабілізацію роботу державної фіскальної служби, від повноцінної діяльності якої в свою чергу залежить 90% надходжень до держбюджету.

"Всі у країні розуміють наслідки, якщо розвалиться ДФС - організація, яка керується Мінфіном і забезпечує 90% надходжень у бюджет. Керівник руйнує цю систему", - цитували ЗМІ голову парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну.

Співпрацю з профільним парламентським комітетом і парламентом в цілому також називають одним з провалів Данилюка на посаді міністра. В результаті, підготовлена Мінфіном система блокування ризикованих накладних була скасована ВРУ, відхилений законопроект про середньострокове бюджетне планування і затягується прийняття закону про Службу фінрозслідувань.

Серед інших результатів роботи нинішнього міністра фінансів - загроза співпраці з міжнародними донорами, пише автор. Також не пішов на користь іміджу України лист послам G7, який розіслав Данилюк і який містив критику курсу уряду.

Наголошується, що за період його каденції дефіцит платіжного балансу збільшується, а виконання держбюджету далеко від планового.

"Ніхто не покладає особисту відповідальність на Мінфін за всю економіку, проте невиконання самим же відомством закладених показників говорить, як мінімум, про некоректне сприйняття реальності", - йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше Данилюк заявив про те, що в даний час відбувається підготовка підстави для того, щоб Верховна рада проголосувала за зняття його з посади міністра фінансів України. Як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна, що вже цього тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка.

 

Данилюка запросять на найближче засідання фракції БПП Гройсман вирішуєчи залишити Данилюка в уряді, - міністр
Теги публікації: Олександр Данілюк, Міністерство фінансів України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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