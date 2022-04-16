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Журналисты идентифицировали погибшего моряка "Москвы". В России заявляют о "полной эвакуации экипажа"

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 22:49
Журналисты идентифицировали погибшего моряка "Москвы". В России заявляют о "полной эвакуации экипажа" Фото: журналисты идентифицировали погибшего моряка "Москвы" (https://twitter.com/InfoResist)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера "Москва" был якобы полностью эвакуирован. Журналисты "Схем" все же установили личность одного погибшего мичмана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Одним из погибших членов экипажа оказался мичман Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Между тем Россия не спешит опровергать заявление о том, что всех членов корабля удалось эвакуировать.

Журналисты нашли публикацию в социальной сети "Одноклассники" в которой женщина по имени Варвара Вахрушева сообщила о том, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей. На фотографии Вахрушев был изображен в офицерской форме Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Во время переписки с женщиной, оказалось, что ее муж погиб в результате затопления крейсера "Москва", однако ей до сих пор не сообщили обстоятельства смерти. Вахрушева отметила, что 27 членов экипажа крейсера пропали без вести.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что корабль "Москва" утонул.

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