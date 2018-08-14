На журналистов BBC напали в Малави

Журналисты снимали фильм, когда местные жители деревни напали на них, приняв за убийц

На журналистов телерадиокомпании BBC было совершено нападение в Малави со стороны местных жителей. Это произошло во время съемок документального проекта BBC Africa Eye, сообщили в компании.

Отмечается, что в раках проекта съемочная группа корпорации приехала в северную часть африканской страны для расследования нескольких убийств детей. Однако местные жители приняли журналистов за ритуальных убийц и напали на них.

Телеканал в понедельник, 13 августа, опубликовал видеозапись, которую подготовили авторы проекта. На записи слышно, как журналисты кричат "Они собираются убить нас", после чего убегают. В итоге одному из корреспондентов ножом порезали костюм. Никто серьезно не пострадал.

This is what happens when an investigation goes terrifyingly wrong.



In rural Malawi, @anasglobal and his BBC crew are investigating murders said to be linked to ritual magic. At a secret meeting, they are mistaken for the killers. #BBCAfricaEye pic.twitter.com/dWdSKTq8PD — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 13, 2018

Жители Малави считают, что убийства совершают последователи черной магии "мути", которые отрезают головы и части тел жертв, после чего продают их состоятельным клиентам как амулеты.

Работая под прикрытием, журналисты встретились с одним из знахарей "мути" и его сообщником, чтобы договориться о "сделке". В это время жители деревни прервали встречу. Они стали угрожать мачете, ножами, дубинками и камнями журналистам, которых приняли за убийц. Не смотря на то, что сотрудники BBC показали пресс-карты и призвали вызвать полицию, стычки избежать не удалось.

Напомним, 9 августа 2018 года Следственный комитет Беларуси освободил всех задержанных журналистов, которые проходили по делу несанкционированного доступа к информационной ленте госагентства "БелТА".