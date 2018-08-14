На журналістів BBC напали в Малаві

Журналісти знімали фільм, коли місцеві жителі села напали на них, прийнявши за вбивць

На журналістів телерадіокомпанії BBC було скоєно напад в Малаві з боку місцевих жителів. Це сталося під час зйомок документального проекту BBC Africa Eye, повідомили в компанії.

Наголошується, що в рамках проекту знімальна група корпорації приїхала в північну частину африканської країни для розслідування декількох вбивств дітей. Однак місцеві жителі прийняли журналістів за ритуальних вбивць і напали на них.

Телеканал в понеділок, 13 серпня, опублікував відеозапис, який підготували автори проекту. На записі чутно, як журналісти кричать "Вони збираються вбити нас", після чого тікають. У результаті одному з кореспондентів ножем порізали костюм. Ніхто серйозно не постраждав.

This is what happens when an investigation goes terrifyingly wrong.



In rural Malawi, @anasglobal and his BBC crew are investigating murders said to be linked to ritual magic. At a secret meeting, they are mistaken for the killers. #BBCAfricaEye pic.twitter.com/dWdSKTq8PD — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 13, 2018

Мешканці Малаві вважають, що вбивства чинять послідовники чорної магії "муті", які відрізають голови і частини тіл жертв, після чого продають їх заможним клієнтам як амулети.

Працюючи під прикриттям, журналісти зустрілися з одним зі знахарів "муті" і його спільником, щоб домовитися про "угоду". В цей час жителі села перервали зустріч. Вони стали погрожувати мачете, ножами, палицями та камінням журналістам, яких прийняли за вбивць. Не дивлячись на те, що співробітники BBC показали прес-карти і закликали викликати поліцію, зіткнення уникнути не вдалося.

Нагадаємо, 9 серпня 2018 року Слідчий комітет Білорусі звільнив всіх затриманих журналістів, які проходили по справі несанкціонованого доступу до інформаційної стрічки держагентства "БелТА".