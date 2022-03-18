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Журналистка "Громадського" исчезла на пути в Мариуполь. Вероятно ее взяли в плен оккупанты

Фото: журналистка "Громадського" исчезла на пути в Мариуполь (фото facebook.com/victoria.roschina)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты могли похитить украинской журналистки издания "hromadske" Виктории Рощину. С ней была потеряна связь, когда она была в пути из Запорожья в Мариуполь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Журналистка писала статьи и снимала видео из горячих точек на востоке и юге нашей страны во время войны с Российской Федерацией. Также Рощина готовила материал о боевых действиях на территории Запорожской и Донецкой областей. Она планировала отправиться в Мариуполь, чтобы рассказать правду о том, что на самом деле происходит в городе.

Вероятно, 11 марта Рощина уже была в пути из Запорожья в Мариуполь и имела плохую связь.

Уже 12 марта сотрудники издания не смогли связаться с коллегой. Как отмечают свидетели, на тот момент журналистка уже находилась во временно оккупированном Бердянске.

"16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", - пишет издание.

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