Журналистка "Громадського" исчезла на пути в Мариуполь. Вероятно ее взяли в плен оккупанты

Журналистка писала статьи и снимала видео из горячих точек на востоке и юге нашей страны во время войны с Российской Федерацией. Также Рощина готовила материал о боевых действиях на территории Запорожской и Донецкой областей. Она планировала отправиться в Мариуполь, чтобы рассказать правду о том, что на самом деле происходит в городе.

Вероятно, 11 марта Рощина уже была в пути из Запорожья в Мариуполь и имела плохую связь.

Уже 12 марта сотрудники издания не смогли связаться с коллегой. Как отмечают свидетели, на тот момент журналистка уже находилась во временно оккупированном Бердянске.

"16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", - пишет издание.