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Називав злочини росіян у Бучі "постановкою": римо-католицький священник отримав підозру

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Четвер 22 грудня 2022 12:57
Називав злочини росіян у Бучі "постановкою": римо-католицький священник отримав підозру Фото: СБУ повідомила про підозру римо-католицькому священнику, який заперечував злочини росіян у Бучі (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки Україна викрила настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії, а також заперечував воєнні злочини окупантів проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зокрема, настоятель у своїх "промовах" перед вірянами називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей загарбниками у Бучі.

До того ж, священник закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та медіа про вчинені росіянами воєнних злочинів.

При цьому настоятель агітував слухати лише його через те, що він нібито був у Київській області під час тимчасової окупації частини регіону.

Чоловіку повідомили про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу. Обвинувальний акт скерували до суду.

РБК-Україна повідомляло, що СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП в різних областях України та знайшла там паспорти РФ, склади пропагандистської літератури та перепустки загарбників.

Також нещодавно правоохоронці прийшли з перевіркою до 19 храмах та церквов УПЦ МП.

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