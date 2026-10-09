Журналист Ткач задержан в Вене во время выполнения задания редакции: что известно

Руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач задержан в Вене во время выполнения редакционного задания.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила в Facebook главная редактор УП Севгиль Мусаева.

Известно, что Ткач находился в Австрии вместе с коллегой Ярославом Бондаренко. Редакции УП неизвестно, где находится Бондаренко и что с ним.

"Мы требуем безотлагательно установить, где он находится, и убедиться, что он в безопасности. Прямой связи с Михаилом редакция пока нет. По имеющейся у нас информации, его доставили к месту содержания под стражей, с ним контактирует адвокат", - написала Мусаева.

В "Украинской правде" заявили, что считают задержание Ткача незаконным и требуют его немедленного увольнения и официального объяснения действий австрийских правоохранителей.

"Мы уже проинформировали посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине. Просим украинских дипломатов срочно принять все необходимые меры для защиты наших журналистов, выяснение их местонахождение и содействие увольнению Михаила", – говорится в заявлении редакции.

Как отмечает УП, редакционная задача, которую выполняли Ткач и Бондаренко в Вене, была связана с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.