Журналіста Ткача відпустили після затримання у Відні, - МЗС

"Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію", - зазначив він.

Тихий заявив, що МЗС продовжує працювати над з'ясуванням обставин затримання. Він додав, що крім Михайла Ткача також був затриманий оператор Ярослав Бондаренко - зараз консули з'ясовують, чи його відпустили теж.

"Захист прав громадян України - це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС", - наголосив речник МЗС.

Оновлено о 12:03

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача звільнили о 4-й ранку, але його засоби зв’язку досі не повернули, тому редакція наразі не може з ним зв’язатися безпосередньо.

Вона додала, що Бондаренко під час затримання зазнав поранення і перебував у лікарні - поліція розпочала його допит лише вночі.

Мусаєва наголосила, що процесуальний статус обох журналістів наразі невідомий. За її словами, звинувачення, які висувалися їм під час утримання, "не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання".

"Це перша ситуація, коли їх утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв’язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння", - підкреслила вона.