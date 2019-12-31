Журналіста Гайворонського депортували з Криму на материкову Україну

Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

За словами Рефата Чубарова, Гайвороновский направляється в Київ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з окупованого Криму на материкову частину України журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував анексію півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чубарова у Facebook.

"Євгена Гайворонського, журналіста, який жив в тимчасово окупованому Криму і під час вторгнення російських військ, який підтримав дії Росії по захопленню Криму, сьогодні вночі депортували на материкову частину України", - написав Чубаров.

Як повідомив Чубарову Гайворонський, його в супроводі співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) і міграційної служби Російської Федерації видворили в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове Луганської області.

За словами глави Меджлісу, зараз Гайворонський має бути вже в Бахмуті, звідки він збирається йти в Київ.

Нагадаємо, 20 грудня "Ялтинський міський суд" ухвалив рішення про примусову депортацію журналіста Євгена Гайворонського з анексованого Криму на материкову частину України.

Раніше суддя підконтрольного Росії Світового "суду" Ялти Олександр Алтунін залишив у силі рішення про адміністративний арешт на 15 діб активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського.

Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення і незабаром заарештували.