Журналист Цимбалюк покинул Россию после вызова на допрос

"Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - рассказал журналист.

По его словам, за последние два месяца фактически "все топовые фигуры российских информационных войск" обещали ему проблемы.

В то же время журналист добавил, что пока неизвестно, открыли ли против него уголовное дело, однако он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск "Интерпола".

"Я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", - заявил Цимбалюк.