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Россия продолжает выжигать медийную среду в стране: МИД об обвинении Цимбалюка в экстремизме

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Киев, Среда 15 декабря 2021 13:20
Россия продолжает выжигать медийную среду в стране: МИД об обвинении Цимбалюка в экстремизме Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на обвинения Россией украинского журналиста Романа Цимбалюка в экстремизме. Там назвали такие действия продлением властями РФ "выжигать медийную среду" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"Российская власть продолжает выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - написал Николенко.

Напомним, недавно стало известно, что единого аккредитованного в России украинского журналиста Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме. На него хотят завести несколько административных дел.

Добавим, в 2017 году Цимбалюка задерживали в России во время интервью с парнем, который вывесил украинский флаг над МГУ в день третьей годовщины аннексии Крыма.

Тогда в Министерстве иностранных дел Украины задержание Цимбалюка называли провокацией.

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