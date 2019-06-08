Журналист Рахманин идет на выборы с партией Вакарчука

Заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин пойдет на внеочередные парламентские выборы 2019 года с партией "Голос" Святослава Вакарчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу партии "Голос".

Рахманин заявил, что в политической журналистике уже успел сделать все что мог.

"Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - заявил Рахманин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский телеведущий Сергей Притула пойдет на выборы в партии "Голос". Притула рассказал, что причиной идти на выборы стало желание, чтобы его дети жили и работали в Украине.

Напомним, что Смешко представил список своей партии. Игорь Смешко представил список своей партии "Сила и Честь", с которым он пойдет на досрочные выборы в Верховную раду, в первую десятку списка партии вошла депутат от "Самопомочи" Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, еще один депутат от "Самопомомочи" Иван Мирошниченко и бывший начальник Генерального штаба Владимир Замана.