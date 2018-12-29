Журналіст "Радіо Свобода" заявив в поліцію і ДБР на мера Одеси

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Вчора Мер Одеси Труханов штовхнув журналіста Михайла Штекеля

Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель сьогодні, 29 грудня, подав заяву в поліцію і Державне бюро розслідування на дії міського голови Одеси Геннадія Трухановаа, його ймовірної охорони та окремих співробітників Одеської поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Штекеля.

За його словами, "його вчорашню чернетку заяви юристи забракували і написали краще - детальніше, з посиланнями на закони і професійний статус.

"Тепер протягом доби слідчий повинен відкрити провадження за 171-ю статтею Кримінального Кодексу - перешкоджання журналістській діяльності. Без моєї заяви, самостійно, поліція Одеської області цього не зробила, подивимося на їхні дії тепер", - написав журналіст.

Він зазначив, що спочатку міський голова, потім його охорона, а потім і співробітники поліції або патрульної поліції хапали його за руки і відтягували від проходу, таким чином не давали нормально працювати.

"Я почав говорити в той момент, коли Геннадій Труханов ще стояв перед камерами. Нічого не говорило про те, що він збирається припиняти брифінг. До цього підсудний відповів лише на одне питання - близько 8 хвилин розповідав про те, що він думає з приводу звинувачень НАБУ. Потім відмовився відповідати на питання Думської.ТБ. Третім питанням повинен був бути мій", - розповів Штекель.

Коли мер почав наближатися до нього, за словами журналіста, він сказав, що його ще знімають - колеги причепили на нього мікрофон, і що брифінг не закінчився.

"Потім подумав, що Труханов мене просто дізнався, і хоче краще розчути, тому і йде на мене. Саме тому я не представився, а продовжував ставити питання. Однак, мер не вибачившись і не сказавши, що він хоче пройти, відштовхнув мене руки своїй охороні зі словами: "Я закінчив". Саме на цю фразу я реагую, коли кажу йому, що ми ще не закінчили - брифінг ніхто не закінчував і ні сам Труханов, ні його адвокати ніяк не показали, що питань більше не буде", - розповів він і підкреслив, що це не перший випадок, коли Труханов та його охорона агресивно ігнорує журналістів, які намагаються поставити йому питання.

Як писав Styler, вчора журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель хотів поставити питання меру Одеси Геннадія Труханову, але той не дочекався закінчення питання і почав рухатися в бік виходу, відштовхуючи журналіста.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова та посадових осіб міськради Одеси по справі про заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.