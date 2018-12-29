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Журналіст "Радіо Свобода" заявив в поліцію і ДБР на мера Одеси

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 16:18
Журналіст "Радіо Свобода" заявив в поліцію і ДБР на мера Одеси
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Вчора Мер Одеси Труханов штовхнув журналіста Михайла Штекеля

Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель сьогодні, 29 грудня, подав заяву в поліцію і Державне бюро розслідування на дії міського голови Одеси Геннадія Трухановаа, його ймовірної охорони та окремих співробітників Одеської поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Штекеля.

За його словами, "його вчорашню чернетку заяви юристи забракували і написали краще - детальніше, з посиланнями на закони і професійний статус.

"Тепер протягом доби слідчий повинен відкрити провадження за 171-ю статтею Кримінального Кодексу - перешкоджання журналістській діяльності. Без моєї заяви, самостійно, поліція Одеської області цього не зробила, подивимося на їхні дії тепер", - написав журналіст.

Він зазначив, що спочатку міський голова, потім його охорона, а потім і співробітники поліції або патрульної поліції хапали його за руки і відтягували від проходу, таким чином не давали нормально працювати.

"Я почав говорити в той момент, коли Геннадій Труханов ще стояв перед камерами. Нічого не говорило про те, що він збирається припиняти брифінг. До цього підсудний відповів лише на одне питання - близько 8 хвилин розповідав про те, що він думає з приводу звинувачень НАБУ. Потім відмовився відповідати на питання Думської.ТБ. Третім питанням повинен був бути мій", - розповів Штекель.

Коли мер почав наближатися до нього, за словами журналіста, він сказав, що його ще знімають - колеги причепили на нього мікрофон, і що брифінг не закінчився.

"Потім подумав, що Труханов мене просто дізнався, і хоче краще розчути, тому і йде на мене. Саме тому я не представився, а продовжував ставити питання. Однак, мер не вибачившись і не сказавши, що він хоче пройти, відштовхнув мене руки своїй охороні зі словами: "Я закінчив". Саме на цю фразу я реагую, коли кажу йому, що ми ще не закінчили - брифінг ніхто не закінчував і ні сам Труханов, ні його адвокати ніяк не показали, що питань більше не буде", - розповів він і підкреслив, що це не перший випадок, коли Труханов та його охорона агресивно ігнорує журналістів, які намагаються поставити йому питання.

Журналіст &quot;Радіо Свобода&quot; заявив в поліцію і ДБР на мера Одеси

Як писав Styler, вчора журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель хотів поставити питання меру Одеси Геннадія Труханову, але той не дочекався закінчення питання і почав рухатися в бік виходу, відштовхуючи журналіста.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова та посадових осіб міськради Одеси по справі про заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

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