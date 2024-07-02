UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков помер після замаху у Києві

Фото: казахський опозиціонер Айдос Садиков (скрин з відео)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 2 липня у Києві помер казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, на якого 18 червня у столиці України було вчинено замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост його дружини Наталії Садикової у Facebook.

Вона наголосила, що журналіст боровся за життя 13 днів, але дива не сталося. Наталія додала, що смерть опозиціонера на совісті президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя в реанімації, але дива не трапилося. Його смерть на совісті Токаєва", - йдеться в повідомленні.

Замах на Садикова

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. За попередньою інформацією слідства, невідомий підбіг до машини і вистрілив із пістолета в Айдоса Садикова, коли той разом із дружиною перебував в автомобілі. Внаслідок замаху казахський журналіст-опозиціонер зазнав серйозного поранення.

Замах стався недалеко від будинку, де жило подружжя (з 2014 року Айдос Садиков та його дружина жили в Україні та мали статус біженців).

Зазначимо, що сам опозиціонер відомий критикою казахської влади та олігархів, а також підтримкою протестів у Казахстані. У жовтні 2023 року він був оголошений у себе на Батьківщині у розшук за так зване "розпалювання ворожнечі".

Докладніше про те, хто такий Айдос Садиков та замах на нього – читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ