Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

Покушение на Садыкова

Напомним, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. По предварительной информации следствия, неизвестный подбежал к машине и выстрелил из пистолета в Айдоса Садыкова, когда тот вместе с женой находился в автомобиле. В результате покушения казахский журналист-оппозиционер получил серьезное ранение.

Покушение произошло недалеко от дома, где жили супруги (с 2014 года Айдос Садыков и его жена жили в Украине и имели статус беженцев).

Отметим, что сам оппозиционер известен критикой казахских властей и олигархов, а также поддержкой протестов в Казахстане. В октябре 2023 года он был объявлен у себя на Родине в розыск за так называемое "разжигание розни".

Подробнее о том, кто такой Айдос Садыков и покушение на него - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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