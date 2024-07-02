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Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

Фото: казахский оппозиционер Айдос Садыков (скрин из видео)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 июля в Киеве умер казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, на которого 18 июня в столице Украины было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост его жены Натальи Садыковой в Facebook.

Она отметила, что журналист боролся за жизнь 13 дней, но чуда не произошло. Наталья добавила, что смерть оппозиционера на совести президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева", - говорится в сообщении.

Покушение на Садыкова

Напомним, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. По предварительной информации следствия, неизвестный подбежал к машине и выстрелил из пистолета в Айдоса Садыкова, когда тот вместе с женой находился в автомобиле. В результате покушения казахский журналист-оппозиционер получил серьезное ранение.

Покушение произошло недалеко от дома, где жили супруги (с 2014 года Айдос Садыков и его жена жили в Украине и имели статус беженцев).

Отметим, что сам оппозиционер известен критикой казахских властей и олигархов, а также поддержкой протестов в Казахстане. В октябре 2023 года он был объявлен у себя на Родине в розыск за так называемое "разжигание розни".

Подробнее о том, кто такой Айдос Садыков и покушение на него - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Киев