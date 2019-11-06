Журналист Гайворонский вышел на свободу, - активистка

Крымская активистка Людвика Пападопулу сообщила, что ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский вышел на свободу из изолятора временного содержания в аннексованом Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что сейчас отсутствует подтверждение этой информации от соответствующих ведомств в аннексованном Крыму.

Напомним, недавно судья подконтрольного России Мирового "суда" Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Соответствующую информацию предоставил адвокат Алексей Ладин после заседания суда 29 октября.

Ранее сообщалось, что Евгения Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечение наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса "Об административных правонарушениях". Суд арестовал его на 15 суток.

Как сообщало РБК-Украина, Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову. По словам адвоката журналиста Эдема Семедляева, его подзащитный, обвиняемый в призывах к терроризму, был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.