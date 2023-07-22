Журналіст DW постраждав від російського удару на Донбасі

Оператор DW Євген Шилько отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів. На момент обстрілу він знаходився більш як в 20 км від фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агенства.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що на фронті загинув журналіст і медіаконсультант Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення встав на захист України у складі 47 Окремої Механізованої Бригади ЗСУ.
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