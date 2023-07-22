Журналист DW пострадал от российского удара на Донбассе

Оператор DW Евгений Шилько получил ранение осколками российских кассетных боеприпасов. К моменту обстрела он находился более чем в 20 км от фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.
Напомним, вчера мы сообщали, что на фронте погиб журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков, после начала полномасштабного вторжения вставший на защиту Украины в составе 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ.
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