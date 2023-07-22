Журналист DW пострадал от российского удара на Донбассе

Напомним, вчера мы сообщали, что на фронте погиб журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков, после начала полномасштабного вторжения вставший на защиту Украины в составе 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ.

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