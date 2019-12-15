Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття

Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

У топ увійшли iPad, Tesla, Raspberry Pi

Журнал Time назвав десять найважливіших гаджетів десятиліття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Відкриває список iPad від Apple 2010 року, який, на думку журналу, привів до "культурного зрушення" в розумінні персональних комп'ютерів і "задав тон" для наступних десяти років розвитку портативних пристроїв.

Далі в списку - Tesla Model S (2012 рік), який змінив "траєкторію розвитку автомобільної промисловості" і "думка, що електромобілі не можуть бути крутими".

Потім йде одноплатний комп'ютер Raspberry Pi, випущений в 2012-му році для навчання школярів програмування, згодом він став основою для метеостанцій, ігрових консолей та інших гаджетів, які можна зробити самому.

Також в список Time увійшли Apple Watch, розумна колонка Amazon Echo з голосовим помічником Alexa, ігрова консоль Nintendo Switch, а також адаптивний контролер для Xbox.

Нагадаємо, компанія Apple планує випустити в 2020 році п'ять нових моделей iPhone. У першій половині 2020 року планують випустити iPhone SE 2 з 4,7-дюймовим РК-дисплеєм. Після очікується вихід лінійки з моделей iPhone 12 з 5,4-дюймовим, двох м 6,1-дюймовим і 6,7-дюймовим екраном, які будуть підтримувати 5G з модемом Qualcomm X55.