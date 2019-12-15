ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття

Новини » Телеком & IT     15.12.2019 - 19:41
Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

У топ увійшли iPad, Tesla, Raspberry Pi

Журнал Time назвав десять найважливіших гаджетів десятиліття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Відкриває список iPad від Apple 2010 року, який, на думку журналу, привів до "культурного зрушення" в розумінні персональних комп'ютерів і "задав тон" для наступних десяти років розвитку портативних пристроїв.

Далі в списку - Tesla Model S (2012 рік), який змінив "траєкторію розвитку автомобільної промисловості" і "думка, що електромобілі не можуть бути крутими".

Потім йде одноплатний комп'ютер Raspberry Pi, випущений в 2012-му році для навчання школярів програмування, згодом він став основою для метеостанцій, ігрових консолей та інших гаджетів, які можна зробити самому.

Також в список Time увійшли Apple Watch, розумна колонка Amazon Echo з голосовим помічником Alexa, ігрова консоль Nintendo Switch, а також адаптивний контролер для Xbox.

Нагадаємо, компанія Apple планує випустити в 2020 році п'ять нових моделей iPhone. У першій половині 2020 року планують випустити iPhone SE 2 з 4,7-дюймовим РК-дисплеєм. Після очікується вихід лінійки з моделей iPhone 12 з 5,4-дюймовим, двох м 6,1-дюймовим і 6,7-дюймовим екраном, які будуть підтримувати 5G з модемом Qualcomm X55.

Група журналістів названа "людиною року" за версією Time Перепис населення України може вперше пройти з використанням гаджетів
Новини України гаджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся