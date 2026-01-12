Жовтневий палац вимагають повернути у державну власність: що відомо

Що вимагає прокуратура

Як зазначають у прокуратурі, будівля, розташована на алеї Героїв Небесної Сотні, 1, має статус пам’ятки національного значення та включена до закону про перелік об’єктів культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Відповідно до закону, вона може перебувати виключно у державній власності.

Попри це, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на колишній Жовтневий палац, що, на думку прокуратури, суперечить чинному законодавству.

У відомстві також наголошують, що власник не забезпечив належного збереження пам’ятки. Зокрема, охоронний договір на об’єкт був укладений лише у 2025 році - і то на виконання рішення суду, ухваленого за позовом прокурора.

Коли розглядатимуть справу

Київська міська прокуратура подала позов до Господарського суду міста Києва з вимогою повернути будівлю державі в особі Фонд державного майна України.

Суд уже відкрив провадження у справі. Підготовче судове засідання призначене на 2 березня 2026 року.

Історична цінність будівлі

Колишній Жовтневий палац збудували у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. У різні періоди там розміщувалися державні установи. У цих стінах відбувалися розстріли української інтелігенції в часи НКВС, а під час Другої світової війни будівлю використовувало гестапо. У 1979 році об’єкт отримав статус пам’ятки національного значення.