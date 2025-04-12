Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про заморозки в Києві та області

Уночі 13 квітня на території Київщини та столиці очікуються заморозки.

За прогнозами синоптиків, температура в повітрі вночі може знижуватись до 0-2° у Києві та 0-5° по області, що створить небезпеку для ранньоквітучих рослин та дерев.

У зв'язку з цим оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища:

У Києві рівень небезпечності складає жовтий (перший рівень).

В області рівень небезпечності підвищено до помаранчевого (другий рівень).

Прогноз на 13 квітня для Києва та області

Згідно з прогнозом, в Київській області та столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями по області може бути туман. Вітер буде змінних напрямків із швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря: