UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про заморозки в Києві та області

Фото: Погода в Києві та області 13 квітня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Синоптики попереджають про заморозки в Києві та області в ніч з 12 на 13 квітня. Вночі температура опуститься до -5°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 13 квітня на території Київщини та столиці очікуються заморозки.

За прогнозами синоптиків, температура в повітрі вночі може знижуватись до 0-2° у Києві та 0-5° по області, що створить небезпеку для ранньоквітучих рослин та дерев.

У зв'язку з цим оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища:

  • У Києві рівень небезпечності складає жовтий (перший рівень).
  • В області рівень небезпечності підвищено до помаранчевого (другий рівень).

Прогноз на 13 квітня для Києва та області

Згідно з прогнозом, в Київській області та столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями по області може бути туман. Вітер буде змінних напрямків із швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі заморозки: 0-5° на території області, 0-2° в Києві.
  • Вдень температура по області коливатиметься між 10-15° тепла, у Києві очікується 13-15° тепла.

Погода в Україні

Нагадаємо, що 12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7...+12 градусів, у Луганській та Харківській областях до +14 градусів", - розповіла вона.

Вночі заморозки залишаться лише острівцями і вже поступово щезатимуть.

Попередньо, на Великдень буде тепло, +14....+20 градусів, але, як нагадала синоптик, прогноз ще потребуватиме уточнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьПогода в Києві