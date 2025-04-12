Желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области

Погода в Украине

Напомним, что 12 апреля в Украине ожидается дневная температура воздуха +7...+12 градусов, в Луганской и Харьковской областях до +14 градусов", - рассказала она.

Ночью заморозки останутся лишь островками и уже постепенно будут исчезать.

Предварительно, на Пасху будет тепло, +14....+20 градусов, но, как напомнила синоптик, прогноз еще потребует уточнения.

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