Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про заморозки в Києві та області
Синоптики попереджають про заморозки в Києві та області в ніч з 12 на 13 квітня. Вночі температура опуститься до -5°C.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Уночі 13 квітня на території Київщини та столиці очікуються заморозки.
За прогнозами синоптиків, температура в повітрі вночі може знижуватись до 0-2° у Києві та 0-5° по області, що створить небезпеку для ранньоквітучих рослин та дерев.
У зв'язку з цим оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища:
- У Києві рівень небезпечності складає жовтий (перший рівень).
- В області рівень небезпечності підвищено до помаранчевого (другий рівень).
Прогноз на 13 квітня для Києва та області
Згідно з прогнозом, в Київській області та столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями по області може бути туман. Вітер буде змінних напрямків із швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря:
- Вночі заморозки: 0-5° на території області, 0-2° в Києві.
- Вдень температура по області коливатиметься між 10-15° тепла, у Києві очікується 13-15° тепла.
Погода в Україні
Нагадаємо, що 12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7...+12 градусів, у Луганській та Харківській областях до +14 градусів", - розповіла вона.
Вночі заморозки залишаться лише острівцями і вже поступово щезатимуть.
Попередньо, на Великдень буде тепло, +14....+20 градусів, але, як нагадала синоптик, прогноз ще потребуватиме уточнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.