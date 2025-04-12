Желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области

Синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области в ночь с 12 на 13 апреля. Ночью температура опустится до -5°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Ночью 13 апреля на территории Киевской области и столицы ожидаются заморозки.

По прогнозам синоптиков, температура в воздухе ночью может снижаться до 0-2° в Киеве и 0-5° по области, что создаст опасность для раннецветущих растений и деревьев.

В связи с этим объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях:

В Киеве уровень опасности составляет желтый (первый уровень).

В области уровень опасности повышен до оранжевого (второй уровень).

Прогноз на 13 апреля для Киева и области

Согласно прогнозу, в Киевской области и столице ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами по области может быть туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха: