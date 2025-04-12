Желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области
Синоптики предупреждают о заморозках в Киеве и области в ночь с 12 на 13 апреля. Ночью температура опустится до -5°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Ночью 13 апреля на территории Киевской области и столицы ожидаются заморозки.
По прогнозам синоптиков, температура в воздухе ночью может снижаться до 0-2° в Киеве и 0-5° по области, что создаст опасность для раннецветущих растений и деревьев.
В связи с этим объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях:
- В Киеве уровень опасности составляет желтый (первый уровень).
- В области уровень опасности повышен до оранжевого (второй уровень).
Прогноз на 13 апреля для Киева и области
Согласно прогнозу, в Киевской области и столице ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами по области может быть туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью заморозки: 0-5° на территории области, 0-2° в Киеве.
- Днем температура по области будет колебаться между 10-15° тепла, в Киеве ожидается 13-15° тепла.
Погода в Украине
Напомним, что 12 апреля в Украине ожидается дневная температура воздуха +7...+12 градусов, в Луганской и Харьковской областях до +14 градусов", - рассказала она.
Ночью заморозки останутся лишь островками и уже постепенно будут исчезать.
Предварительно, на Пасху будет тепло, +14....+20 градусов, но, как напомнила синоптик, прогноз еще потребует уточнения.
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