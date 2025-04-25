Жовтий рівень небезпеки: Київ накриє сильний вітер у найближчі години

За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.

У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Під час сильного вітру місцевих закликають:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;

не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди звертатись у випадку НП

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).